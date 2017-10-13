НАБУ підозрює міністра інфраструктури Омеляна в незаконному збагаченні

Національне антикорупційне бюро підозрює міністра інфраструктури України Володимира Омеляна декларування недостовірної інформації та незаконному збагаченні. Про це йдеться у рішенні Солом'янського районного суду Києва від 29 вересня 2017 року, текст якого був опублікований 12 жовтня в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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"Детективами... Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 26.05.2017 р. за фактом декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення міністром інфраструктури України", - повідомляється в ухвалі.

У документі зазначається, що міністр зі своєю родиною проживає у будинку, вартість якого становить 7 мільйонів гривень. Цей будинок належить двоюрідної племінниці його дружини, але ця племінниця, за даними Державної фіскальної служби, не отримувала доходи, рівень яких міг би дозволити купити таку нерухомість. За даними НАБУ, Омелян подав декларацію, в якій вказав, що проживає в квартирі, яка належить його дружині.

"Разом з тим, Особа З (Володимир Омелян – УНІАН) не вказав у декларації за 2016 рік своє право користування нерухомим майном, а саме будинком... Відомості в декларації за 2016 рік відрізняються від достовірних на 7 мільйонів гривень", - йдеться в ухвалі суду.

У НАБУ також вважають, що міністр не задекларував автомобіль марки BMW X5 вартістю 1,6 мільйона гривень, якими він користується і який належить його братові.

"Як зазначив детектив, Особа З (Володимир Омелян – УНІАН) вчинила кримінальне корупційне правопорушення, а саме придбання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у власність активів у значному розмірі, законність підстав яких не підтверджена доказами", - повідомляється в документі.

Згідно з визначенням суду, для ведення подальшого розслідування фактів порушень НАБУ попросило і отримало доступ до інформації мобільного оператора "Київстар" про дзвінки та повідомлення міністра.