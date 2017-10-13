Німці можуть передати Україні 100 вживаних електричок

Німецька залізнична компанія - найбільший залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn готова розглянути можливість передачі Україні за залишковою вартістю 100 старих регіональних дизельних поїздів.

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Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook за результатами свого візиту до Берліна 12 жовтня.

«Deutsche Bahn готова розглянути можливість передачі «Укрзалізниці» за залишковою вартістю 100 вживаних регіональних дизель-поїздів з кондиціонерами і вакуумними туалетами. Через тиждень плануємо направити до ФРН (Федеративна Республіка Німеччина) фахівців Мінінфраструктури та «Укрзалізниці» для детального опрацювання даного питання, визначення вартості переобладнання», - написав він.

Омелян зазначив, що очікує шквал критики у зв'язку з тим, що німецькі поїзди потребують тривалої сертифікації та значних витрат на переобладнання.

"Ми можемо зараз почути шквал критики, наскільки небезпечні німецькі поїзди порівняно з hand-made українськими класичної конструкції 50-х років минулого століття, як нескінченно довго їх треба сертифікувати провідними інститутами, що вартість адаптації перевищує ціну нового, який невідомо, коли випустять, і незрозуміло хто, і за які гроші купить", - додав міністр.

Омелян повідомив, що реформа «Укрзалізниці» не передбачає суттєвого оновлення регіональних поїздів через відсутність коштів для оновлення рухомого складу.

"Виходжу з простої логіки: нинішня "реформа" УЗ не передбачає суттєвого оновлення рухомого складу регіональних поїздів... Зараз у нас 165 складів дизель-поїздів, в експлуатації - 112. 118 з них потребують виключення з інвентарю до 2021 року. Відповідно, колапс не за горами. Про новий рухомий склад ніхто навіть не заїкається", - написав міністр.

Як повідомляв УНІАН, навесні Міністерство інфраструктури України повідомило, що веде переговори з урядом Німеччини про залучення 100 млн євро на закупівлю близько 10-15 нових приміських поїздів.

У вересні міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що Deutsche Bahn готовий до співпраці з «Укрзалізницею» у сфері вантажних і пасажирських перевезень.

У вересні в. о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявив, що акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця» сподівається спільно з місцевими громадами залучити 100 млн євро кредиту від Європейського інвестиційного банку чи Європейського банку реконструкції та розвитку для закупівлі регіональних поїздів.