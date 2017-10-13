Омелян прокоментував звинувачення НАБУ в незаконному збагаченні

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян відкритий до співпраці з правоохоронними органами. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар Міністерства інфраструктури України Марія Томко після появи інформації про розслідування НАБУ кримінального провадження за фактом незаконного збагачення міністром.

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"Що стосується повідомлення про розслідування НАБУ: міністр інфраструктури відкритий до співпраці з правоохоронними органами, зокрема, з ГПУ, СБУ, НАБУ. Він готовий відповісти на всі питання детективів НАБУ, а також надати всі документи, які підтверджують, що жодних порушень з його боку не було", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро України розслідує кримінальну провадження за ознаками кримінальних злочинів за фактом декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном.

Для ведення подальшого розслідування фактів порушень НАБУ попросило та отримало доступ до інформації мобільного оператора "Київстар" про дзвінки та повідомлення міністра.