В Житомирі вирішили знизити вартість проїзду у маршрутках до 4 гривень

Влада Житомира вирішила знизити вартість проїзду в маршрутних автобусах на 1 грн - до 4 грн за поїздку. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 13 жовтня, Житомирським міськвиконкомом на позачерговому засіданні.

Необхідність зниження вартості проїзду члени виконкому пояснили тим, що приватним перевізникам вкрай невигідно перевозити пільговиків безкоштовно.

«Ми провели ряд зустрічей та нарад з приватними перевізниками і сьогодні виконком ухвалив спільне рішення щодо вартості проїзду у маршрутках», - пояснив на виконкомі мер Житомира Сергій Сухомлин.

Також у рішенні виконкому визначено, що пільгові категорії пасажирів мають право користуватися безкоштовним правом на проїзд лише з 10 до 16 години. Рішення набуде чинності з дня його опублікування у ЗМІ.

Коли саме вартість проїзду в маршрутних автобусах Житомира буде знижено, у рішенні виконкому не вказано.

Як повідомляв УНІАН, Житомирі вартість проїзду в маршрутних автобусах у червні цього року зросла на 66,7% - з 3 до 5 грн за поїздку.