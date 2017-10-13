Житомир закупить 50 нових тролейбусів за кредитні кошти ЄБРР

Влада Житомира планує закупити 50 нових тролейбусів за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

«Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує надати Житомирському трамвайно-тролейбусному управлінню довгострокове фінансування в розмірі 12 мільйонів євро на закупівлю 50 нових тролейбусів та ремонтного діагностичного обладнання», - зазначається у повідомленні.

Відповідну трьохсторонню угоду «Про підготовку кредитного фінансування» було підписано 13 жовтня між Житомирським міським головою Сергієм Сухомлиним, КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» та представниками Європейського банку реконструкції та розвитку.

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«Оновлення парку ТТУ на сучасні тролейбуси дасть можливість продовжити транспортну реформу у Житомирі та значно підвищити комфорт перевезень пасажирів. Дуже важливо, що ми зможемо не тільки оновити тролейбусний парк, а й значно покращити технічну ремонтну базу для міського електротранспорту», – повідомив на церемонії підписання Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

Як наголошують у міськраді, співпраця з ЄБРР передбачатиме інвестування у покращення інфраструктури громадського транспорту Житомира шляхом закупівлі нових тролейбусів та супутнього ремонтного й діагностичного обладнання, ремонту та модернізації депо, тягових підстанцій, розширення тролейбусної контактної мережі.

Представники ЄБРР зауважили, що дана угода передбачає строки погашення кредиту до 13 років включно з трирічною відстрочкою погашення основної суми.