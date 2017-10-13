"Укрзалізниця" імітує діалог з бізнесом - експерт

Державний монополіст "Укрзалізниця" імітує переговори з бізнесом, не погоджуючись чути бік підприємців у питанні підвищення тарифів на вантажні перевезення. Про це заявив голова Федерації металургів України Сергій Біленький в ефірі телеканалу "112 Україна".

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Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Гройсман заявив, що промисловці і залізничники повинні домовитися про взаємоприйнятному рівні зростання тарифів.

"Почався він (процес переговорів. – Ред.) ще за попереднього керівника "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна, триває при нинішньому виконуючому обов'язки Євгенію Кравцові. Але, на жаль, компромісу знайти поки не виходить. Не виходить на мій погляд, з причини того, що залізничники займають якраз безкомпромісну позицію. Тобто на сьогоднішній день ми вже зробили два кроки на зустріч залізничникам, щоб з одного боку як би виконати прохання прем'єр-міністра та розуміючи в якій складній ситуації знаходиться "Укрзалізниця", - заявив Біленький.

Однак, за його словами, державний монополіст залишається непохитним. І веде переговори з позиції сили.

"Ми вже два рази запропонували 8,4%, 11,3% (підвищення тарифів у відсотковому відношенні, – ред.). Але УЗ стоїть на 15%. Ми це розуміємо як небажання домовлятися. Це просто імітація якогось діалогу. Ну, і напевно, якесь пряме невиконання тих побажань, які висловив прем'єр-міністр", - сказав глава федерації.

За словами Біленького, запропонована промисловцями цифра 8,4% з'явилася не випадково, саме цього значення дорівнював останній відомий індекс цін промвиробників за січень-серпень. Крім того, підвищення тарифів вище цього значення не відповідало реальним можливостям підприємств і негативно вплинуло на виробництво, що автоматично призвело б до зростання курсу гривні.

"Основні вантажовласники - це в то же час експортери, які формують валютну виручку в країні. Наслідки недоотримання валютної виручки кожна людина може потім в обмінних пунктах дуже швидко побачити", - заявив Біленький.