Львів та Дубно може з'єднати швидкісна дорога - Мінінфраструктури

19:50, 13 жовтня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Міністерство обговорює зі Світовим банком будівництво повноцінного автобану між Львовом та Дубно.

фото УНІАН

Міністерство інфраструктури України спільно зі Світовим банком вивчає можливість будівництва швидкісної автомобільної дороги між Львовом і Дубно (Рівненська область), яка є частиною дороги міжнародного значення М-06, яка починається в Києві і закінчується на кордоні з Угорщиною на КПП "Чоп".

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Про це повідомила прес-служба Мінінфраструктури з посиланням на голову відомства Володимира Омеляна.

"Ми нещодавно оголосили про початок роботи над будівництвом нової магістралі, яка з'єднає М-03 в Угорщині і М-06 по території України. Це має бути повноцінний автобан, який дозволить дістатися з Мукачева до Львова за 2 години. Друге питання, яке ми зараз почали обробляти спільно зі Світовим банком, це будівництво повноцінного автобану між Львовом і Дубно. Так як цей шматок дороги теж не в кращому стані. Насправді, вузька звивиста дорога не дає можливості для повноцінного трафіку. Це ті завдання, які ми ставимо перед собою на наступні роки. Я сподіваюся, що ми зможемо завершити проектування в наступному році та приступити до роботи вже через рік", – цитує прес-служба Омеляна.

За словами міністра, важливим є відновлення доріг, що ведуть на кордон з країнами ЄС.

"Ми будемо їх ремонтувати в рамках польської кредиту. Зараз проводяться основні тендери, і я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо приступити до виконання робіт. Я сподіваюся, що фінансування на дорожню прикордонну інфраструктуру Львівської області буде збільшено в наступному році", - цитує прес-служба Омеляна.

Також, у прес-службі відзначили, що міністерство розробляє стратегію розвитку українських доріг на найближчі 3 роки.

"Ми зараз затверджуємо стратегію розвитку українських доріг на найближчі 3 роки. Після її погодження Кабінетом міністрів ми узгоджуємо її з областями. Щоб у нас не було ситуації, коли кожна область будує собі дороги, де хоче. Наша мета - протягом найближчих 2-3 років поєднати всі обласні центри між собою абсолютно якісними шляхами", - цитує прес-служба Омеляна.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня виконуючий обов'язки голови "Укравтодору" Славомір Новак повідомив, що "Укравтодор" планує реконструювати існуючу автомобільну дорогу між Одесою і польським Гданськом, створивши швидкісну магістраль.

Крім цього, "Укравтодор" планує реалізувати проект швидкісної автомобільної дороги між Львовом і угорським Будапештом через КПП Дыйда. У зв'язку з цим "Укравтодор" спільно з Всесвітнім банком почали підготовку попереднього ТЕО проекту будівництва дороги I категорії Львів - Мукачево. В цьому році вже розпочато проектування нової автомобільної дороги I категорії від міста Мукачеве до КПП "Дыйда".

В кінці серпня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що загальний обсяг коштів, які виділені на проведення дорожніх робіт в країні, в цьому році перевищив 20 мільярдів гривень, а протяжність вже відремонтованих доріг становить понад 750 кілометрів.

Раніше в уряді розраховували, що Україна в 2017 році збільшить фінансування дорожньої інфраструктури в три рази порівняно з 2016 роком - до 30 мільярдів гривень.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень.

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Теги: #Львів автобан