У порту "Южний" 300-метрове вантажне судно пошкодило причал (фото)

У морському торговельному порту «Южний» (Одеська обл.) вантажне судно Conquistador (прапор Мальти, довжина 300 м) врізалося в причал. Про це повідомляє "Думская".

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У порту підтвердили виданню факт аварії в районі 7-го причалу і повідомили, що її наслідки незначні. Подробиці інциденту в прес-службі підприємства обіцяють оприлюднити пізніше.

За інформацією "Думської", ця аварія не пов'язана з розвантаженням другої партії вугілля із США, про що повідомляють деякі ЗМІ. Американське вугілля 12 жовтня в порт доставило інше судно - балкер Victoria, у той час, як на корпусі «Конкістадори» (2016 року побудови) чітко видно сліди зіткнення.