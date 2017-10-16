Fiat Chrysler відкликає майже півмільйона авто по всьому світі

Fiat Chrysler Automobiles NV в п'ятницю оголосила про відкликання майже 470 000 седанів, кросоверів і позашляховиків з потенційно несправної деталлю, через яку можуть неправильно працювати деякі компоненти безпеки, покликані запобігти виникненню хлистовою травми шиї внаслідок аварії, повідомляє Прайм.

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"Понад 414 тисяч автомобілів, що підлягають відкликанню, було продано в США, де про цю проблему компанію повідомило Національне управління з безпеки руху автотранспорту (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA). Управління почало перевірку цієї проблеми в червні", - йдеться в повідомленні.

Відкликання стосується позашляховиків Jeep Liberty 2012 року, а також середньорозмірні седани Chrysler 200 та Dodge Avenger 2012-2013 років, вказала Fiat Chrysler.

Компанії не відомо про будь-які інциденти або травми, спричинені цим дефектом. Як пояснила Fiat Chrysler, дефект полягає в тому, що один з електронних датчиків може не привести в дію механізм спрацьовування передніх підголовник у разі наїзді ззаду.

Fiat Chrysler вказала, що наступного місяця розішле власникам 469 988 автомобілів в усьому світі оповіщення про відкликання.