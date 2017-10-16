На вулицях Японії проведуть тести електрокарів із штучним інтелектом

Японський автовиробник Toyota протестує свої нові моделі самоврядних електромобілів, оснащених технологією штучного інтелекту (AI), на вулицях Японії в термін до 2020 року, повідомляє Прайм з посиланням на прес-реліз компанії.

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"Концепт-кар Toyota Concept-i втілює майбутнє бачення рухомого суспільства, де штучний інтелект дозволяє авто розуміти водія, що робить людей та автомобілі партнерами", - йдеться в повідомленні компанії.

За задумом автовиробника, модель Toyota Concept-i - електричний автомобіль з дальністю їзди в 300 кілометрів на одній зарядці акумулятора, - буде спроможна оцінити "емоції" і "настороженість" водія через вираз його обличчя, дії і тон голосу.

Крім основної моделі автомобіля, компанія буде займатися розробкою електромобіля меншою литражности, призначеного для людей з обмеженими можливостями. У його салоні буде передбачено рухоме сидіння і джойстик для управління рухом, доступний для інвалідів-візочників.

Компанія також представить компактний триколісний електронний пристрій для їзди в пішохідній зоні (Concept-i Walk). За даними релізу, пристрій займатиме не більше місця, ніж "займав б сам пішохід під час ходьби".

Toyota Motor Corporation - найбільший підрозділ Toyota Group і лідер японського автопрому. Компанія була заснована в 1937 році, її штаб-квартира знаходиться в місті Тойота, префектура Айті. Чистий прибуток автоконцерну за підсумками 2016-2017 фінансового року (завершився 31 березня) скоротився на 20,8% в річному вираженні, і становить 1,831 трильйона ієн (близько 16,3 мільярда доларів).