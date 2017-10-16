На вулицях Японії проведуть тести електрокарів із штучним інтелектом
За задумом автовиробника, штучний інтелект дозволить машинам розуміти водія, що зробить людей та автомобілі партнерами.
Японський автовиробник Toyota протестує свої нові моделі самоврядних електромобілів, оснащених технологією штучного інтелекту (AI), на вулицях Японії в термін до 2020 року, повідомляє Прайм з посиланням на прес-реліз компанії.
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"Концепт-кар Toyota Concept-i втілює майбутнє бачення рухомого суспільства, де штучний інтелект дозволяє авто розуміти водія, що робить людей та автомобілі партнерами", - йдеться в повідомленні компанії.
За задумом автовиробника, модель Toyota Concept-i - електричний автомобіль з дальністю їзди в 300 кілометрів на одній зарядці акумулятора, - буде спроможна оцінити "емоції" і "настороженість" водія через вираз його обличчя, дії і тон голосу.
Крім основної моделі автомобіля, компанія буде займатися розробкою електромобіля меншою литражности, призначеного для людей з обмеженими можливостями. У його салоні буде передбачено рухоме сидіння і джойстик для управління рухом, доступний для інвалідів-візочників.
Компанія також представить компактний триколісний електронний пристрій для їзди в пішохідній зоні (Concept-i Walk). За даними релізу, пристрій займатиме не більше місця, ніж "займав б сам пішохід під час ходьби".
Toyota Motor Corporation - найбільший підрозділ Toyota Group і лідер японського автопрому. Компанія була заснована в 1937 році, її штаб-квартира знаходиться в місті Тойота, префектура Айті. Чистий прибуток автоконцерну за підсумками 2016-2017 фінансового року (завершився 31 березня) скоротився на 20,8% в річному вираженні, і становить 1,831 трильйона ієн (близько 16,3 мільярда доларів).