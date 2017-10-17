Потяг Київ-Відень запустять вже з 10 грудня

Австрійська федеральна залізниця внесла в систему бронювання новий безпересадочний потяг сполученням Київ-Львів-Будапешт-Відень, повідомляє Украинская правда з посиланням на офіційний сайт Австрійської федеральної залізниці.

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Згідно з інформацією на сайті австрійської залізничної компанії, поїзд (очевидно, мова йде про причіпний вагон або вагони) на даному маршруті повинні запустити з 10 грудня поточного року.

З Києва він відправлятиметься о 14:07, прибуватиме до Львова о 19:50 і відправлятиметься звідти о 21:00, до Відня поїзд прибуде о 11:21 наступного дня. По шляху проходження поїзд також відвідуватиме Будапешт, де передбачена 20-хвилинна зупинка.

У зворотному напрямку з Відня поїзд відправлятиметься о 16:42, прибуватиме до Львова - о 10:10, відправлятися звідти о 11:27, прибувати на станцію Київ-Пасажирський о 17:11.

Нагадаємо, що запуск поїзда Київ-Відень з грудня анонсував екс-керівник УЗ Войцех Балчун в червні поточного року.

Пізніше, у вересні, в.о. голови правління ПАТ УЗ Євген Кравцов підтвердив такі плани.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з 3 вересня квитки на поїзд №67/68 Київ - Варшава - Київ подешевшали більш ніж на 1000 гривень. Таким чином, вартість проїзду з Києва до Варшави становить близько 1350 гривень, а до цього становила більше 2440 гривень.

У зв'язку зі збільшенням попиту на подорожі поїздом Київ - Варшава "Укрзалізниця" включила до його складу ще один вагон.