На заправках продовжують дорожчати бензин і дизпальне

Роздрібна вартість бензину і дизельного пального багатьох мережах АЗС протягом 14-16 жовтня зросла в середньому на 20-60 коп. за літр, повідомив кореспонденту УНІАН аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко.

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За інформацією UPECO, в мережі АЗС Amic Energy бензин марки А-92 подорожчав на 20 коп. за літр, до 26,69 грн за літр, а дизпальне зросло в ціні на 50 коп. за літр - до 25,49 грн за літр і 26,49 грн за літр (дизпальне «преміум» класу).

Також наголошується, що на АЗС ОККО і SOCAR всі види палива подорожчали на 50 коп. за літр. На сьогодні бензин А-92 у цих мережах коштує 27,49 грн за літр, А-95 - 28,49 грн за літр, А-95 «преміум» - 29,49 грн за літр, дизельне пальне - 25,99 грн за літр і дизпальне «преміум» - 26,99 грн за літр.

Згідно з повідомленням, ціни підвищилися і в інших мережах АЗС, включаючи столичну мережу KLO і регіональні компанії.

За словами Сіренка, таке зростання цін зумовлене високою вартістю нафтопродуктів на європейському ринку, а також зниженням курсу гривні.

«Протягом місяця нафта не опускалася нижче 55 дол. за барель, котирування на бензин і дизельне пальне також залишаються високими - вище 540 дол. за тонну. При цьому, гривня знову втрачає позиції. За останній місяць офіційний курс гривні знизився з 26,2 грн за дол., до 26,5 грн за дол.», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у вересні ціни на пальне зросли в середньому на 1,5 грн за літр. За словами Сіренка, це було зумовлено збільшенням вартості нафтопродуктів на європейському ринку, за ціновими індикаторами якого працює український ринок. 6-9 жовтня роздрібна вартість бензину і дизпального знову зросла на 0,15-1 грн за літр.

26 вересня голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв заявив, що комітет почав запитувати необхідну інформацію від Міненерговугілля і самостійно вивчати ситуацію на ринку світлих нафтопродуктів для з'ясування причини зростання цін. У комітеті також заявили, що синхронність підвищення роздрібних цін на АЗС протягом вересня може свідчити про наявність у діях учасників ринку антиконкурентних узгоджених дій.