4G-зв'язок в Україні: стало відомо, коли оголосять перший тендер на частоти

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), планує оголосити тендер на зв'язок 4G у діапазоні 2600 МГц на початку листопада 2017 року, повідомила прес-служба НКРЗІ.

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«Оголошення 4G тендера в діапазоні 2600 МГц планується на першу декаду листопада 2017 року», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на засіданні НКРЗІ, яка відбулося 17 жовтня 2017 року, комісія прийняла рішення «Про проведення конверсії та видачу ліцензій на конкурсній або тендерній основі» в діапазоні 2600 МГц.

«Це рішення прийнято у зв'язку із заявою «ММДС-Україна» про намір звільнити смуги радіочастот, визначені для впровадження нової технології», - повідомили в комісії.

Також повідомляється, що компанія «ММДС-Україна» визначена суб'єктом конверсії.

«Терміни проведення заходів з конверсії: початок - II квартал 2017 року, закінчення: не пізніше одного місяця з дня фінансування вартості конверсії ініціаторами конверсії», - додали в прес-службі НКРЗІ.

Також повідомляється, що прийняте рішення передбачає проведення конверсії радіочастотного ресурсу України.

«... комісія вирішила провести конверсію РЧР України в смугах радіочастот 2510-2545 МГц (крім смуг радіочастот 2532-2540 МГц у Запорізькій області, 2540,0-2545,0 МГц у Київській області, 2532,0-2540,0 МГц у Харківській області, 2532,0-2540,0 МГц в АР Крим і 2532,0-2540,0 МГц у м. Севастополь), 2565-2570 МГц (крім смуг радіочастот 2565,0-2570,0 МГц у Запорізькій області), 2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц в усіх регіонах України», - йдеться в повідомленні регулятора.

Зазначається, що за результатами конверсії НКРЗІ видасть ліцензії в зазначених смугах на конкурсній або тендерній основі.

Також повідомляється, що компанія «ММДС-Україна», що належить холдингу «СКМ» Ріната Ахметова, яка займає діапазон 2600 МГц, повинна надати НКРЗІ план конверсії певних радіочастот.

У прес-службі додали, що НКРЗІ готова паралельно почати процес підготовки до 4G тендера в діапазоні 1800 МГц за умови оперативного прийняття необхідних для цього рішень користувачами радіочастотного ресурсу в згаданому діапазоні.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року компанія «ММДС Україна» повідомила, що має намір здати 80 МГц спектру радіочастотного ресурсу (РЧР) в діапазоні 2,6 ГГц.

30 листопада 2016 року НКРЗІ прийняла за основу проект змін до постанови Кабінету міністрів України №993 і №200, який передбачає проведення тендеру на впровадження технології зв'язку 4G в діапазоні 2600 МГц.

4 липня 2017 року Кабінет міністрів України на засіданні затвердив умови конкурсу з продажу частот у діапазонах 2600 МГц і 1800 МГц для впровадження зв'язку четвертого покоління 4G з початковою вартістю 6,3 млрд грн.

22 вересня 2017 року НКРЗІ завершила підготовку нормативно-правових актів для впровадження в Україні мобільного зв'язку 4G.

Довідка УНІАН. НКРЗІ є колегіальним органом державного регулювання в сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. Здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду в галузі зв'язку. Підпорядковується президенту України, підзвітна Верховній Раді. НКРЗІ складається з голови і п'яти членів комісії, які призначаються на посади президентом.

Компанія «ММДС Україна» - один з найбільших українських телекомунікаційних операторів, надає послуги цифрового телебачення та доступу до мережі Інтернет. Увійшла до складу холдингу «СКМ» українського мільярдера Ріната Ахметова в 2014 році.