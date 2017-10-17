Україна та Мальта з наступного року запустять пряме авіасполучення

Президент Республіки Мальта Марі-Луїз Колейро Прека та президент України Петро Порошенко анонсували відкриття прямого авіасполучення між Ла Валеттою та Києвом у 2018 році.

Читайте такожУкраїна пояснила Єврокомісії, чому не можна обмежувати польоти над Дніпром, Харковом та Запоріжжям

Як передає кореспондент УНІАН, про це глави держав заявили на спільній прес-конференції у Києві.

"Я рада оголосити, що під час нашого обговорення було розглянуто питання авіасполучення, і насправді, вже були проведені зустрічі щодо того, що авіакомпанія Air Malta почне здійснювати прямі рейси за графіком з наступного літа", - сказала Марі-Луїз Колейро Прека.

Своєю чергою Порошенко зауважив, що прямі рейси будуть здійснюватися між Києвом та Ла Валеттою. Відповідна домовленість було досягнута сьогодні. Президент України сказав, що його зустрічі з мальтійською колегою завжди мають практичні результати.

Він допустив, що до цих польотів буде долучено на партнерській основі український літак. "Це повинно статися весною наступного року", - сказав Порошенко.