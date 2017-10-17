Підстав для підозри Омеляну поки немає - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявляє, що поки що немає підстав для оголошення підозри міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну.

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Як передає власний кореспондент УНІАН, про це директор НАБУ повідомив журналістам у Брюсселі.

"Це не справа по Омеляну, ми розслідуємо цифрові декларації, і це розслідування розпочалося місяці два тому. Поки що підстав для підозри немає, розслідування триває", - констатував Ситник.

На його думку, це питання набуло розголосу через те, що журналісти прочитали ухвалу з Єдиного державного реєстру судових рішень. "Тут спрацювала проблема доступу до судових рішень, оскільки дуже часто журналісти читають рішення, які ми отримуємо щодо наших проваджень, і роблять з цього новину", - зауважив Ситник.

Як повідомляв УНІАН, в ухвалі Солом'янського районного суду Києва від 29 вересня 2017 року, текст якої був опублікований 12 жовтня в Єдиному державному реєстрі судових рішень, йдеться про те, що НАБУ проводить досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення міністром інфраструктури Володимиром Омеляном.

У документі зазначається, що міністр зі своєю сім'єю проживає в будинку, вартість якого становить 7 млн грн. Цей будинок належить двоюрідній племінниці його дружини, але ця племінниця, за даними Державної фіскальної служби, не отримувала доходи, рівень яких міг би дозволити придбати таку нерухомість. За даними НАБУ, Омелян подав декларацію, в якій вказав, що проживає в квартирі, яка належить його дружині. «Водночас, Особа З (Володимир Омелян - УНІАН) не вказав у декларації за 2016 рік своє право користування нерухомим майном, а саме будинком... Відомості в декларації за 2016 рік відрізняються від достовірних на 7 млн грн», - йдеться в ухвалі суду.

У НАБУ також вважають, що міністр не задекларував автомобіль марки BMW X5 вартістю 1,6 млн грн, яким він користується і який належить його брату.

Прес-секретар Міністерства інфраструктури України Марія Томко написала на своїй сторінці у Facebook, що Омелян відкритий до співпраці з правоохоронними органами і готовий надати всі документи, які засвідчують, що жодних порушень з його боку не було.