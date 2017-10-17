"Укрзалізниця" з грудня запускає новий потяг з Одеси до польського Перемишля

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" з 10 грудня запускає новий потяг сполученням Одеса-Перемишль (Польща). Про це повідомляється в Twitter "Укрзалізниці".

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"З 10 грудня 2017 року, із введенням графіка руху поїздів на 2017/2018 рік, "Укрзалізниця" вводить новий поїзд №36/35 Одеса – Перемишль", – йдеться в повідомленні.

В. о. голови правління компанії Євген Кравцов повідомив, що поїзд робитиме зупинки у Жмеринці, Тернополі, Львові, Красному, Рудниці, Вапнярці, Хмельницькому і т. д.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2016 року акціонерна компанія "Укрзалізниця" запустила швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" №705/706 за маршрутом Київ-Львів-Перемишль (Польща).

Вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах I класу становить орієнтовно 574 грн, II класу - 406 грн., зі Львова до Перемишля у вагонах I класу - 235 грн, II класу - 172 грн.

На даному маршруті задіяний електропоїзд виробництва південнокорейської Hyundai Rotem, який курсує щоденно і долає відстань від столиці України до Перемишля за 7 годин та 40 хв, а у зворотному напрямку - за 7 годин і 7 хвилин.

На шляху прямування поїзд робить зупинки на станціях Святошино, Коростень, Львів і Підзамче.

Також «Укрзалізниця» може запустити ще один потяг сполученням Київ-Львів-Перемишль за новим маршрутом через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.