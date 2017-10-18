Регуляторна служба схвалила підвищення тарифів на вантажні перевезення "Укрзалізниці"

Державна регуляторна служба, яка здійснює контроль у сфері господарської діяльності, схвалила підвищення тарифів на вантажні перевезення для Публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця" на 15%.

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Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці" на сторінці у соцмережі Facebook з посиланням на в.о. голови правління акціонерної держкомпанії Євгена Кравцова.

"Є погодження від Державної регуляторної служби! 15% індексації вантажних тарифів - результат компромісу і відкритого діалогу з бізнесом", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна на засіданні щодо ситуації на ринку вантажних залізничних перевезень заявила, що, за її даними, прибуток «Укрзалізниці» від вантажних перевезень за підсумками січня-серпня 2017 року становив 9 млрд грн, а збитки від пасажирських перевезень - 4 млрд грн. Таким чином, вона зазначила, що залишилося 5 млрд грн на розвиток навіть за нинішнього рівня тарифів.

Раніше тарифний комітет Мінінфраструктури на засіданні погодив підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення усередині країни на 22,5% з 1 жовтня 2017 року. 13 вересня на своєму засіданні Кабінет міністрів схвалив фінансовий план "Укрзалізниці" з індексацією тарифів на вантажоперевезення у внутрішньому сполученні.

Бізнес-середовище неодноразово заявляло, що виступає проти підвищення тарифів на залізничні перевезення у цьому році. Після цього, у середині жовтня «Укрзалізниця» запропонувала індексацію вантажних тарифів на 15% замість 22,5%.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

2015 рік "Укрзалізниця" завершила зі збитком 16 млрд грн, зумовленим переважно курсовими коливаннями гривні щодо основних валют. У 2016 році компанія вийшла на показники прибутковості. Чистий прибуток "Укрзалізниці" становила 303 млн грн.