Суд повернув "Укрзалізницю" у підпорядкування Омеляна

Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність передачі публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця" з підпорядкування Міністерства інфраструктури Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.

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"Сьогодні Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність передачі ПАТ "Укрзалізниця" з підпорядкування Мінінфраструктури Мінекономрозвитку", - написав міністр.

За його словами, в судовому засіданні оголошено ухвалу, згідно з якою апеляційні скарги Кабінету міністрів України і Мінекономрозвитку залишені без задоволення.

Омелян додав, що рішення суду вже набуло чинності.

Як повідомляв УНІАН, з кінця 2016 року міністр інфраструктури Володимир Омелян неодноразово звинувачував тодішнього голову "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна в непрофесіоналізмі і повільному реформування компанії. В ході засідання уряду 25 січня між Омеляном і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом відбулася дискусія з приводу проблемних питань реформування "Укрзалізниці" та діяльності її керівника Балчуна.

Гройсман заявив, що Кабінет міністрів прийняв рішення про підпорядкування "Укрзалізниці" безпосередньо уряду, щоб не допустити перетворення компанії в заручницю особистих відносин і амбіцій чиновників різних рангів. При цьому Омелян наполягав на перегляді рішення уряду про виведення "Укрзалізниці" з підпорядкування Минінфраструктури та передачу в управління Міністерству економічного розвитку і торгівлі. Також він заявив про намір оскаржити це рішення в суді.

4 серпня 2017 року міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook повідомив, що окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним рішення Кабінету міністрів України про виведення ПАТ "Укрзалізниця" з підпорядкування Міністерства інфраструктури.

7 серпня 2017 року у Міністерстві юстиції повідомили, що подадуть апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва, яким було визнано незаконним рішення про виведення ПАТ "Укрзалізниця" з підпорядкування Міністерства інфраструктури.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" є Публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

2015 рік "Укрзалізниця" завершила зі збитками 16 мільярдів гривень, обумовленим переважно курсовими коливаннями гривні щодо основних валют. У 2016 році компанія вийшла на показники прибутковості. Чистий прибуток "Укрзалізниці" становить 303 мільйони гривень.