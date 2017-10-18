Український Ан-124 став порятунком для країн, які зазнали стихійних лих (відео)

18:02, 18 жовтня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Українські екіпажі доставляють гуманітарні вантажі між різними континентами.

Ілюстрація REUTERS

У Пуерто-Ріко тисячі людей залишилися без світла. Саме для них український "Руслан" привіз генератори і трансформатори. Американці, які і надали обладнання, визнають, що без українського літака вони б не впоралися, повідомляє ТСН.uа.

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"В Америки немає такого літака, який зміг би здійснити такий проект. Тільки цей літак може це зробити. Літак та його екіпаж", - говорить представник транспортної компанії США Шон Орурк.

Сто тонн обладнання розвантажують за три години і знаменитий "Руслан" одразу ж заправляють, щоб летіти до Майамі. За новим вантажем, який потрібен остров'янам.

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Теги: #Ан-124 літак#Антонов Руслан