Гройсмана попросили, щоб "Укрзалізниця" працювала справедливо

«Укрзалізниця», користуючись монопольним становищем на ринку, демонструє дискримінаційний підхід при розподілі вагонів, від якого страждають металургійна і гірничодобувна промисловості, які є базовими галузями національної промисловості.

Про це йдеться в листі об'єднання підприємств «Укрметалургпром» та Федерації металургів України на адресу прем'єр-міністра країни Володимира Гройсмана з проханням сприяти усуненню преференцій для певних компаній з боку «Укрзалізниці» і будь-яких зловживань, пов'язаних з цим питанням, пише Uaprom.

«Віримо, що саме завдяки Вашій підтримці «Укрзалізниця» принципово змінить підхід до управління парком піввагонів і введе механізм пропорційного розподілу між усіма вантажовласниками України в обсязі 30-40% від їх фактичної навантаження (відповідає середній частці піввагонів УЗ на ринку України в 35-40%), що дозволить усунути існуючу дискримінацію окремих вантажовласників і дозволить промисловим виробникам вчасно виконувати свої експортні контрактні зобов'язання і уникнути значних фінансових і репутаційних втрат», - йдеться в листі Асоціацій.

При цьому металурги нагадали Гройсману, що протягом тривалого періоду спостерігається відверта дискримінація промислових підприємств гірничо-металургійної галузі в частині забезпечення рухомим складом піввагонів, що знаходяться під управлінням філії ВАТ «Укрзалізниця» - Центру транспортної логістики (ЦТЛ).

«Відсутність механізмів процесу розподілу національного парку піввагонів між вантажовідправниками України, проблеми непрозорості і пов'язані з цим зловживання і відверта корупційна складова за цей час тільки поглиблювалися», - констатували в Асоціаціях.

На сьогодні складається ситуація, коли можливість «Укрзалізниці» надавати преференції певним вантажовласникам призводить до того, що забезпечення окремих приватних вантажовласників парком піввагонів ЦТЛ стабільно становить 90-100% від їх загальної потреби, в той час, як окремі металургійні та гірничо-збагачувальні комбінати забезпечуються державним парком чи на 10%, при цьому забезпечення певних окремих підприємств ГМК взагалі не нараховує навіть 5%, хоча частка ЦТЛ на ринку вантажних перевезень досягає 40%.

«Загалом, за період січень-липень 2017 підприємства ГМК були забезпечені державним ресурсом піввагонів лише на 20% від загальної потреби», - наголошується в документі.

Асоціації також звернули увагу Гройсмана на те, що відповідно до ст. 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції» становище суб'єкта господарювання, частка якого на ринку товару перевищує 35%, вважається монопольним.

«Ми вважаємо, що державна залізнична монополія, яка забезпечує 54% національних вантажоперевезень, повинна діяти в інтересах усіх без винятку учасників процесу перевезень, створювати і підтримувати рівні умови для всіх вантажовласників, оскільки всі відправники платять однаковий тариф», - підкреслили в «Укрметалургпромі» та Федерації металургів.