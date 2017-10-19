Міністр інфраструктури відреагував на жахливу ДТП у Харкові: наполягає на зниженні швидкості в містах

Міністр інфраструктури Володимир Омелян наполягає на зниженні максимальної швидкості руху в населених пунктах України до 50 км/год. з нинішніх 60 км/год. і збільшення штрафів за перевищення швидкісного режиму з 2018 року.

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Про це Омелян повідомив на своїй сторінці в Facebook, реагуючи на вчорашнє ДТП в Харкові, в якому загинули шестеро людей і п'ятеро дістали травми.

«Декілька місяців тому ми вийшли з ініціативою обмежити швидкість руху в населених пунктах до 50 км/годи. За такої швидкості практично виключаються смертельні випадки, максимум незначний травматизм. Нам відповіли: «не на часі, політично чутливе питання». Так от, ми наполягаємо - 50 км/год. і драконівські штрафи за перевищення швидкісного режиму, не пристебнутий ремінь безпеки на передніх і задніх сидіннях, відсутність дитячих сидінь при перевезенні дітей. Обов'язкові фото- і відеофіксація порушень і «листи щастя», позбавлення прав за водіння в нетверезому стані», - написав він.

Омелян зазначив, що сьогодні відбудеться обговорення заходів із зниження до нуля смертності на українських дорогах.

«Сьогодні у нас чергове обговорення спільно з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством охорони здоров'я, Міносвіти, народними депутатами заходів щодо зниження до нуля смертності на українських дорогах. Упродовж тижня вони будуть узгоджені і почнуться з 1 січня 2018 року», - написав він.

Також міністр наголосив, що крім фінансування з Дорожнього фонду заходів із збільшення безпеки на дорогах, передбачено близько півмільярда гривень з коштів секторальної підтримки ЄС для обладнання місць найбільшої концентрації ДТП по країні.

Як повідомляв УНІАН, учора, 18 жовтня, в центрі Харкова «Лексус» влетів у натовп пішоходів. На місці події загинули шестеро людей, ще п'ятеро дістали травми.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів України затвердив стратегію підвищення рівня безпеки на дорогах на 2018-2020 роки, яка дасть змогу на 50% скоротити смертність на дорогах.

Мінінфраструктури планує, починаючи з 2018 року, щорічно направляти на підвищення безпеки на дорогах 5% від коштів, зібраних у дорожньому фонді, який запрацює з 2018 року.

За даними голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярослава Дубневича, за 26 років незалежності України на дорогах загинуло близько 160 тисяч людей, більш як 5 мільйонів осіб були травмовані. Щорічно на дорогах гине близько 5 тисяч людей.

За даними експертів Світового банку, травми і смерті на автошляхах в Україні призводять до щорічних збитків у розмірі 5 млрд дол.