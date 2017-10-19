ЗАЗ робитиме електромобілі для "Нової пошти" та працює над створенням електроавтобуса
Запорізький автомобілебудівний завод має намір до 2018 року створити електроавтобус.
Найбільший український виробник легкових автомобілів Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) має намір до 2018 року створити електроавтобус.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління «ЗАЗ» Микола Євдокименко під час прес-туру на завод.
"Ми зараз працюємо над створенням електроавтобуса. Поки ми маємо конструкцію і наповнюємо її елементною базою. Тобто привід, батарея. Необхідно це зробити оптимально, щоб забезпечити дальність ходу. Думаю, наступного року ми презентуємо дослідний зразок електроавтобуса», - сказав він.
При цьому Євдокименко зазначив, що ЗАЗ вже створив дослідний зразок електроавтомобіля.
«Ми створили дослідний зразок електроавтомобіля Т150 Cargo для «Нової пошти», і вона хоче купити близько 100 штук цих електромобілів", - повідомив він.
Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", продаж нових легкових автомобілів в Україні в січні-вересні 2017 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 31% – до 57,8 тис. одиниць.
За підсумками 2016 року продаж нових легкових автомобілів в Україні зріс на 41% – до 65,5 тис. одиниць.
У 2016 році ЗАЗ отримав 602,81 млн грн чистого збитку, що в 2 рази менше, ніж у 2015 році.
У зв'язку із загальним падінням економіки України та скороченням продажів автомобілів ЗАЗ в грудні 2014 року по квітень 2015 року повністю зупинив виробництво.
Довідка УНІАН. Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ, Запоріжжя) - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить до корпорації "УкрАВТО".
Корпорація УкрАВТО є генеральним імпортером та офіційним дилером більше 20 автомобільних брендів, що володіє повним циклом власного виробництва. Корпорація є власником контрольного пакету акцій ЗАТ "ЗАЗ" і польського автозаводу FSO. До структури корпорації входить більше 400 автосервісних підприємств у всіх областях України.