ЗАЗ робитиме електромобілі для "Нової пошти" та працює над створенням електроавтобуса

Найбільший український виробник легкових автомобілів Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) має намір до 2018 року створити електроавтобус.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління «ЗАЗ» Микола Євдокименко під час прес-туру на завод.

"Ми зараз працюємо над створенням електроавтобуса. Поки ми маємо конструкцію і наповнюємо її елементною базою. Тобто привід, батарея. Необхідно це зробити оптимально, щоб забезпечити дальність ходу. Думаю, наступного року ми презентуємо дослідний зразок електроавтобуса», - сказав він.

При цьому Євдокименко зазначив, що ЗАЗ вже створив дослідний зразок електроавтомобіля.

«Ми створили дослідний зразок електроавтомобіля Т150 Cargo для «Нової пошти», і вона хоче купити близько 100 штук цих електромобілів", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", продаж нових легкових автомобілів в Україні в січні-вересні 2017 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 31% – до 57,8 тис. одиниць.

За підсумками 2016 року продаж нових легкових автомобілів в Україні зріс на 41% – до 65,5 тис. одиниць.

У 2016 році ЗАЗ отримав 602,81 млн грн чистого збитку, що в 2 рази менше, ніж у 2015 році.

У зв'язку із загальним падінням економіки України та скороченням продажів автомобілів ЗАЗ в грудні 2014 року по квітень 2015 року повністю зупинив виробництво.

Довідка УНІАН. Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ, Запоріжжя) - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить до корпорації "УкрАВТО".

Корпорація УкрАВТО є генеральним імпортером та офіційним дилером більше 20 автомобільних брендів, що володіє повним циклом власного виробництва. Корпорація є власником контрольного пакету акцій ЗАТ "ЗАЗ" і польського автозаводу FSO. До структури корпорації входить більше 400 автосервісних підприємств у всіх областях України.