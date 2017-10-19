Метро на Троєщину: стало відомо, де починатиметься нова гілка

Четверта гілка Київського метрополітену буде завдовжки 18 кілометрів і пройде від аеропорту "Київ" (Жуляни) до житлового масиву Троєщина. По всій її довжині хочуть побудувати 13 станцій, повідомляє ЦТС з посиланням на заяву першого віце-прем'єр-міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.

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"Говорив сьогодні про будівництво гілки київського метро з Троєщини до аеропорту "Київ" з китайськими інвесторами. Попередня вартість проекту - 2 мільярди доларів, 85% з них буде забезпечувати китайська сторона (кредит на 20 років під 2% річних). 15% проекту фінансуватимуть за рахунок КМДА... Тепер з аеропорту "Київ" можна буде дістатися метрополітеном майже до будь-якої точки міста", - запевнив чиновник.

Він також поінформував, що запевнив правління міжнародної групи "Pacific Construction" в тому, що КМУ та КМДА зобов'язуються запустити проект та довести його до кінця. Найближчим часом, за словами Кубіва, запрацює робоча група з представників компанії, МЕРТ, Київського метрополітену, які складуть текст остаточної угоди.

"Після підписання ми зможемо почати будівництво", - поділився планами перший віце-прем'єр.

Нагадаємо, що вперше про спільний з китайцями проект будівництва четвертої гілки київського метро та інвестиції обсягом 2 мільярди доларів розповів заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань під час поїздки української делегації до Піднебесної. Тоді чиновник дещо скептично оцінив можливість реалізації даної ініціативи.

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"Проект цікавий, але, на мою думку, майже нереальний. Тому що - це майже 2 мільярди доларів, і як їх залучати, ніхто не розуміє. Але, можливо, в перспективі трьох років щось і вийде. Зараз буде готуватися ТЕО... китайська компанія готова заходити на український ринок. А київська влада бачить цей проект пріоритетним для міста", - заявив Довгань.

Заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник інформував, що "проект будівництва четвертої гілки метро досить складний, оскільки вона має проходити наземно і підземно та включати в себе три пересадочних вузли".

Зазначимо, що китайські інвестори - не перші в низці тих, хто мав намір вкладати гроші в будівництво гілки метро на Троєщину. Зокрема, раніше йшлося про кредити з Польщі та Японії.