Ціна енергобезпеки: створення держрезерву нафтопродуктів може підняти ціни на АЗС

Створення державного резерву нафти і нафтопродуктів, який планується створити для зниження ризиків блокування імпортних поставок палива до України, у разі вибору моделі його фінансування за рахунок збільшення податків на паливо, може призвести до збільшення ціни бензину та дизельного палива на АЗС на 80 копійок за літр.

Читайте такожНа заправках продовжують дорожчати бензин і дизпальне

Таку оцінку кореспонденту УНІАН дав експерт на ринку нафти і нафтопродуктів, директор спеціальних проектів Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

"Це близько 30-40 євро на тисячу літрів... Це буде не одномоментно, однак це буде приблизно 80 копійок за літр", - сказав він, пояснивши, що якщо в майбутньому уряд вибере модель фінансування такого резерву за рахунок збільшення ставки акцизного податку на паливо, то для накопичення 2,1 мільйона тонн нафтового еквівалента (плановий показник), потрібно буде підняти акциз на 30-40 євро за 1 тисячу літрів, що в перерахунку на гривні буде еквівалентно підвищенню цін на АЗС на 80 копійок за літр.

Рябцев також додав, що ці розрахунки сильно залежать від вартості палива і курсу валют. Відповідаючи на питання про реакцію автомобілістів, які змушені будуть оплатити створення такого резерву, експерт відповів, що "це ціна енергетичної безпеки".

За його словами, на сьогодні Україна дуже залежить від поставок імпортного бензину та дизельного палива, 80% яких виробляються з російської нафти.

"Росія сама, або надавши політичний тиск на Білорусь, може в будь-який момент заблокувати істотний обсяг поставок нафтопродуктів в Україну. Тому створення мінімальних запасів нафти нафтопродуктів потрібно починати якомога швидше", - сказав він.

Також експерт додав, що для мінімізації корупційних ризиків при створенні та використанні таких резервів, необхідно наявність відкритої структури для управління цими запасами. На думку Рябцева, в роботі структури повинні брати участь не тільки представники держави, але також і учасники ринку нафтопродуктів, представники громадянського співтовариства.

Як повідомляв УНІАН, у середині травня 2016 року голова державного Агентства резерву Вадим Мосійчук говорив про підготовку плану імплементації Європейської директиви 2009 року про формування стабілізаційного запасу нафти і нафтопродуктів.

У вересні 2017 року Держрезерв представив одну з перших моделей створення запасів нафти і нафтопродуктів, згідно з якою планується накопичити близько 2 мільйонів тонн загальною вартістю близько 1 мільярд доларів, які, в свою чергу, можуть бути отримані шляхом збільшення акцизного податку на нафтопродукти. Згідно представленої інформації, нафту і нафтопродукти зберігатимуть на комбінатах, які підвідомчі Держрезерву. Для створення і управління резервів у 2017 році планується створити окреме держпідприємство "Нафторезерв".

19 жовтня Мосійчук повідомив, що Держрезерв планує в 2018 році створити і запустити в роботу резерв нафти і нафтопродуктів обсягом 2,1 мільйона тонн нафтового еквівалента. За його словами, джерелом фінансування цих запасів може бути додатковий акцизний податок на нафтопродукти, допомогу від міжнародних фінансових організацій або кошти державного бюджету.