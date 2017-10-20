Омелян: американці зацікавилися будівництвом автобану Львів-Чоп

Інвестори зі США розглядають можливість інвестування коштів у будівництво концесійної швидкісної автомобільної дороги між Львовом, Чопом, що є частиною дороги міжнародного значення М-06, яка починається в Києві і закінчується на кордоні з Угорщиною на КПП "Чоп".

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Про це повідомила прес-служба Мінінфраструктури з посиланням на голову відомства Володимира Омеляна.

"Я сподіваюся, що ми розширимо державно-приватне партнерство та концесію на українські дороги. Якраз сьогодні (19 жовтня - УНІАН) відбулася зустріч з американськими інвесторами, які розглядають можливість будівництва автобану з Чопа до Львова", – цитує прес-служба Омеляна.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України спільно зі Світовим банком вивчає можливість будівництва швидкісної автомобільної дороги між Львовом і Дубно (Рівненська область), що є частиною дороги міжнародного значення М-06, яка починається в Києві і закінчується на кордоні з Угорщиною на КПП "Чоп".

Крім цього, "Укравтодор" планує реалізувати проект швидкісної автомобільної дороги між Львовом і угорським Будапештом через КПП "Дийда". У зв'язку з цим "Укравтодор" спільно зі Світовим банком почали підготовку попереднього ТЕО проекту будівництва дороги I категорії Львів - Мукачево. Цього року вже розпочато проектування нової автомобільної дороги I категорії від міста Мукачеве до КПП "Дийда".

В кінці серпня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що загальний обсяг коштів, які виділені на проведення дорожніх робіт в країні, в цьому році перевищив 20 мільярдів гривень, а протяжність вже відремонтованих доріг становить понад 750 кілометрів.

Раніше в уряді розраховували, що Україна в 2017 році збільшить фінансування дорожньої інфраструктури втричі порівняно з 2016 роком - до 30 мільярдів гривень.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень.