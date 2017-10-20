Гройсман пообіцяв покращити залізничне сполучення з Маріуполем

Найближчими місяцями буде покращено залізничне сполучення з Маріуполя та оновлено рухомий склад "Укрзалізниці", заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, виступаючи у Верховній Раді.

Читайте також"Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда Маріуполь - Харків до Бахмута

"Зараз Маріуполь не забезпечено на належному рівні залізничним сполученням. Тому минулого тижня я поставив завдання "Укрзалізниці" оновити рухомий склад і покращити сполучення з Маріуполя. Я думаю, що в найближчі місяці це питання буде вирішено", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у напрямку Маріуполя слідують поїзди №69/70 Маріуполь – Львів, №103/104 Маріуполь – Київ, №83/84 Маріуполь – Київ, №192/191 Одеса – Маріуполь.

З 6 липня "Укрзалізниця" запустила потяг №195/196 Маріуполь – Харків.