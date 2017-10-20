Амбітні плани Омеляна: Київ та Одесу може з'єднати європейська вузькоколійка
Планована у перспективі нова залізниця, яка напряму з'єднає Київ та Одесу, може отримати колію європейського стандарту 1435 міліметрів.
Це випливає із заяви міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, яке він зробив вчора, 19 жовтня, під час круглого столу "Поточні концесійні проекти в секторі морських портів України", передає ЦТС.
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Говорячи про перспективні концесійних проектах в Україні, міністр сказав: "Хочемо також включити до цього переліку першу концесійну залізницю, євроколію, яка з'єднає Київ та Одесу. Інтерес з боку іноземних інвесторів до цього вже є".
Раніше міністр заявляв, що швидкісні залізничні колії можуть з'явитися в нашій країні в перспективі 5-10 років. Першими такими напрямками мають стати Київ-Одеса та Київ-Варшава. Зазначимо, що саме стосовно варшавського напрямку Володимир Омелян говорив про євроколію. Потенційними інвесторами є китайські компанії.
"Зараз проводимо переговори з китайськими компаніями на умовах державно-приватного партнерства. Я сподіваюся, що ці переговори будуть успішними. В часовому розрізі це щонайменше від 5 до 10 років з сьогоднішнього дня - якщо у нас переговори йдуть успішно і у нас ефективний менеджмент "Укрзалізниці", - повідомив в травні Омелян.
До того повідомлялося, що саме Китай може розглянути можливість фінансування високошвидкісної залізниці в Україні. У березні поточного року тодішній голова правління "Укрзалізниці" Войцех Балчун за підсумками візиту до Китаю заявив, що отримав сигнали від китайської сторони про можливе фінансування будівництва високошвидкісної залізниці в Україні.
Зазначимо, що про необхідність будівництва нової залізниці з Одеси в Київ Володимир Омелян висловлювався і роком раніше. Омелян назвав відсутність такого сполучення однією із значних проблем залізничної сфери на півдні країни: "Потяги йдуть по довгому маршруту - і тому "Інтерсіті", які мали б долати відстань за кілька годин, йдуть 6-7 годин. Ми над цим працюємо, але, на жаль, це зовсім інші капіталовкладення, набагато більші цифри".