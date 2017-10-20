Амбітні плани Омеляна: Київ та Одесу може з'єднати європейська вузькоколійка

Це випливає із заяви міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, яке він зробив вчора, 19 жовтня, під час круглого столу "Поточні концесійні проекти в секторі морських портів України", передає ЦТС.

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Говорячи про перспективні концесійних проектах в Україні, міністр сказав: "Хочемо також включити до цього переліку першу концесійну залізницю, євроколію, яка з'єднає Київ та Одесу. Інтерес з боку іноземних інвесторів до цього вже є".

Раніше міністр заявляв, що швидкісні залізничні колії можуть з'явитися в нашій країні в перспективі 5-10 років. Першими такими напрямками мають стати Київ-Одеса та Київ-Варшава. Зазначимо, що саме стосовно варшавського напрямку Володимир Омелян говорив про євроколію. Потенційними інвесторами є китайські компанії.

"Зараз проводимо переговори з китайськими компаніями на умовах державно-приватного партнерства. Я сподіваюся, що ці переговори будуть успішними. В часовому розрізі це щонайменше від 5 до 10 років з сьогоднішнього дня - якщо у нас переговори йдуть успішно і у нас ефективний менеджмент "Укрзалізниці", - повідомив в травні Омелян.

До того повідомлялося, що саме Китай може розглянути можливість фінансування високошвидкісної залізниці в Україні. У березні поточного року тодішній голова правління "Укрзалізниці" Войцех Балчун за підсумками візиту до Китаю заявив, що отримав сигнали від китайської сторони про можливе фінансування будівництва високошвидкісної залізниці в Україні.

Зазначимо, що про необхідність будівництва нової залізниці з Одеси в Київ Володимир Омелян висловлювався і роком раніше. Омелян назвав відсутність такого сполучення однією із значних проблем залізничної сфери на півдні країни: "Потяги йдуть по довгому маршруту - і тому "Інтерсіті", які мали б долати відстань за кілька годин, йдуть 6-7 годин. Ми над цим працюємо, але, на жаль, це зовсім інші капіталовкладення, набагато більші цифри".