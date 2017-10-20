Житомирський облавтодор завершив капремонт дороги у селі Піски

Дочірнє підприємство “Житомирський облавтодор” ДАК “ Автомобільні дороги України” завершив капремонт дороги у Пісках на автошляху «Житомир-Сквира-Ставище».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на начальника управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Житомирської ОДА Романа Крисюка.

За його словами, на Житомирщині тривають ремонти місцевих доріг, і втому числі - за кошти від перевиконання митних платежів.

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«Житомирський облавтодор завершив капітальний ремонт дороги у селі Піски Житомирського району на автошляху «Житомир-Сквира-Ставище»», - зазначив Крисюк.

За його даними, підрядник 19 жовтня завершив ремонт 1,16 км вказаної дороги у селі Піски.

«Тривають ремонті роботи і в інших районах Житомирщини. Ремонтуються дороги у Коростенському, Ємільчинському та Бердичівському районах. Чимало з них ведуть до опорних шкіл» ,- підкреслюють у прес-службі ОДА.

Як повідомляв УНІАН, голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич доручив посилити контроль за ремонтом доріг в області. Так, 2 жовтня на Житомирщині відкрили рух через капітально відремонтовану дорогу державного значення Т-06-14 "Глибочиця-Станишівка" через "Калинівку та Клітчин" - так званий Південний обхід.

Загалом же, за даними Житомирської ОДА, Житомирська область від перевиконання збору митних платежів у 2017 році зможе отримати 358,4 млн грн. Ця сума передбачена на будівництво, реконструкцію та ремонт майже 500 км автомобільних доріг регіону у рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування.

З переліком доріг області та картою їх ремонтів можна ознайомитися на сайті Житомирської облдержадміністрації.