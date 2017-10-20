Апеляційний суд підтвердив, що "Укрзалізниця" переплатила за паливо 92 мільйони

ПАТ «Укрзалізниця» безпідставно переплатило 92 мільйонів гривень ТОВ «Вог Аеро Джет» за поставку дизельного пального.

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Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України з посиланням на рішення Київського апеляційного господарського суду.

"18 жовтня 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення суду за позовом Національного антикорупційного бюро України до ПАТ «Укрзалізниця» і ТОВ «Вог Аеро Джет» про визнання недійсною додаткової угоди до договору поставки дизельного пального, через яке ПАТ «Укрзалізниця» безпідставно, як вважає НАБУ, переплатило 92 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення набуло чинності одразу після оголошення, і це є підставою для повернення «Укрзалізниці» переплачених коштів.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2016 року компанія «Вог Аеро Джет» виграла тендер та уклала з філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» договір поставки дизпального за економічно вигідною ціною, нижчою за ринкову.

Згодом службові особи «Укрзалізниці» та представники фірми тричі укладали додаткові угоди, якими, користуючись нормою закону про можливість підвищення ціни до 10% у випадку її коливання на ринку, кілька разів збільшували вартість дизпального для залізниці.

Водночас між другою і третьою додатковою угодою ринкові ціни на пальне не зростали, а тому укладання третьої додаткової угоди суперечило інтересам держави і суспільства та вимогам законодавства. На підставі третьої додаткової угоди було поставлено три чверті об’єму пального «Укрзалізниці».

Наприкінці липня Господарський суд м. Києва задовольнив позовну заяву НАБУ та визнав недійсною додаткову угоду до договору поставки дизельного пального, укладеного навесні 2016 року філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» з ТОВ «Вог Аеро Джет».