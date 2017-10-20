Італійська авіакомпанія почала літати до Львова (фото)

Сьогодні, 20 жовтня, до Львівського аеропорту імені Данила Галицького з італійського Мілана прибув перший рейс авіакомпанії Ernest Airlines. До міста він прилетів з аеропорту Бергамо, повідомляє прес-служба львівського летовища.

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На борту лайнера перебувало 102 пасажири, зворотнім рейсом до Мілана полетіли 99 пасажирів.

«Ми обрали Мілан тому, що це фінансова столиця Італії. І в цьому місті проживає найбільше українців», – розповів бізнес-девелопер Ernest Airlines Шеді Ел Таннір. За його словами, упродовж першої доби після відкриття продажів квитків в Україні, було продано 400 квитків.

Польоти зі Львова до Мілана планують здійснювати двічі на тиждень: щоп'ятниці та щонеділі. А вже з листопада до Бергамо авіалайнери літатимуть у вівторок.

«Ми сподіваємось, що через деякий час із двох рейсів на тиждень перейдемо на 3, 4 або 5», – зазначила директорка Львівського аеропорту Тетяна Романовська.

Як пише Zaxid.net, квиток на перший рейс зі Львова до аеропорту «Бергамо» коштував майже 100 євро. Однак ціна на наступні стартує від 49 євро. У цю ціну входить ручна поклажа до 10-ти кілограмів з габаритами валізи 55х35х25 см.

Після Львова рейс до Мілана відкриють і з Києва. За цим напрямом компанія здійснюватиме польоти з 4 грудня. Також з 8 грудня летіти зі Львова цим же авіаперевізником можна буде до Венеції та Неаполя.

Компанія наразі володіє двома авіалайнерами Airbus A319 (141 місце пасажирське місце) та Airbus A320 (180 місць). До літа 2018 року «Ernest Airlines» планує поповнити свій флот ще шістьма літаками Airbus А320.