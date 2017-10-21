У штаб-квартирі BMW пройшли обшуки через підозри в картельній змові

Представники Європейської Комісії цього тижня провели обшуки в центральному офісі німецького автоконцерну BMW у Мюнхені. Підставою для проведення обшуків стали повідомленні ЗМІ про картельну змову німецьких автовиробників, до якої нібито причетне і баварське підприємство.

Про проведення обшуків повідомили в п'ятницю, 20 жовтня, в Єврокомісії та підтвердили у самій компанії, передає Deutsche Welle з посиланнм на AP.

Раніше в німецькому виданні Der Spiegel було опубліковано низку викривальних матеріалів, згідно з якими провідні німецькі автовиробники увійшли у картельну змову щодо дизельної технології та систем контролю шкідливих викидів.

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У BMW повідомили, що концерн надавав підтримку представникам Єврокомісії в їхній роботі, а саме проведення обшуків ще не означає початку антимонопольного розслідування. У концерні наголосили, що йому ніколи не закидали маніпуляції зі шкідливими викидами.

В Єврокомісії також заявили, що проведення обшуків не означає скоєння підприємством якихось протиправних дій. Натомість обшуки - лише перший крок у розслідуванні щодо підозри в порушеннях антимонопольного законодавства, наголосили в Брюсселі, передає Reuters.

Концерн Daimler, який є конкурентом BMW, заявив, що виступатиме у зв'язку з підозрою німецьких автовиробників у картельній змові головним свідком.