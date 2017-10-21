У столиці з 29 листопада до 31 січня 2018 року на прилеглих до Софійської площі вулицях діятимуть обмеження руху автомобілів

У зв’язку з підготовкою та проведенням на Софійській площі у столиці новорічно-різдвяних святкових заходів на прилеглих вулицях з 29 листопада 2017 року до 31 січня 2018 року діятимуть обмеження руху автомобілів.

Як повідомляє прес-служба КМДА, обмеження (крім міського пасажирського транспорту, який працює у звичайному режимі) будуть введені уздовж Володимирського проїзду (від буд. № 23 на вул. Софійській до Михайлівської площі) та на вул. Володимирській (від Рильського провулку до Володимирського проїзду).

Також з 29 листопада 2017 р. до 31 січня 2018 року буде заборонено рух усіх видів транспортних засобів вздовж Володимирського проїзду (від вул. Малої Житомирської до Михайлівської площі).

Окрім того, буде заборонено рух усіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду (від буд. № 23 на вул. Софіївській до Михайлівської площі) та на вул. Володимирській (від Рильського провулку до Володимирського проїзду):

19 грудня 2017 року ­ з 16.00 до 21.00;

31 грудня 2017 року - з 20.00 до 3.00 1 січня 2018 року;

1 січня 2018 року - з 14.00 до 21.00;

7 січня 2018 року - з 12.00 до 15.00.

У роботу маршрутів наземного пішохідного транспорту загального користування, шлях курсування яких проходить зазначеними вулицями, будуть внесені зміни.

Під час новорічно-різдвяних святкувань біля Софійської площі чергуватимуть бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, на Софійській площі у Києві з 19 грудня до 14 січня триватиме масштабний культурно-мистецький проект «НеоРік на Софії».