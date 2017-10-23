Євроколія між Львовом та Варшавою має спростити прикордонний контроль для українців – Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що європейська залізнична колія між Льововом та Варшавою має спростити проходження прикордонного контролю для українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам під час відвідин прикордонного пункту пропуску "Медика"-"Шегині".

Говорячи про Конференцію щодо парламентського співробітництва в регіоні Центральної і Східної Європи у Перемишлі, Парубій зауважив, що було обговорено і питання побудови євроколії "від кордону до Львова".

Він пояснив, що це дасть змогу "поєднати Львів і Варшаву залізничним сполученням".

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"Ми плануємо попередньо, що це буде в Брюховичах, - кінцева зупинка, де людина зможе зайти і там же пройти паспортний контроль, і фактично без зупинки їхати до Варшави", - наголосив голова ВР.

Парубій додав, що за їхніми підрахунками, це дозволить суттєво збільшити кількість українців, які зможуть проходити контроль без проблем та труднощів.

За його словами, загалом ідеться про низку проектів, які стосуються залізниці. На думку спікера, є великий шанс реалізувати їх протягом наступного року.