МВС запропонує ввести фото- і відеофіксацію порушень правил дорожнього руху

Міністерство внутрішніх справ виступить з пропозицією ввести фото- і відеофіксацію порушень правил дорожнього руху. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі каналу «112 Україна».

Читайте такожНепокарані багатії: топ-5 найрезонансніших VIP-ДТП останніх років (відео)«Це законодавча норма, яку ми запропонуємо. Вона стосуватиметься п'яти-шести пунктів, зокрема деякі з цих норм перебувають у парламенті, що стосуються введення фото- і відеофіксації, і решта», - заявив він.

За його словами, кількість дорожніх пригод у 2017 році зросла на 13%.

«З минулого року порівняно з нинішнім на 13% зросли пригоди на дорогах, зокрема і з летальними наслідками. Я думаю, що ми повинні відреагувати», - каже Аваков.

Також міністр уточнив, що з повним переліком ініціатив законодавчих змін він виступить в середу на засіданні Кабінету міністрів.