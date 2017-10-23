"Укрзалізниця" запускає новий швидкісний поїзд з Києва до Тернополя

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» з 3 листопада запускає новий швидкісний поїзд «Інтерсіті» №747/748 Київ – Тернопіль – Київ.

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За повідомленням прес-служби відомства, поїзд курсуватиме щоденно, окрім понеділка з Києва та вівторка з Тернополя.

Поїзд №747 відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський з 3 листопада о 17:24 та прибуватиме до Тернополя о 23:25. На маршруті прямування він зупинятиметься на таких станціях: Козятин-1 (19:05-19:06), Калинівка-1 (19:38-19:39), Вінниця (19:57-20:00), Гнівань (20:20-20:21), Деражня (21:19-21:20) Хмельницький (21:50-21:53), Волочиськ (22:39-22:40).

Поїзд №748 відправлятиметься зі станції Тернопіль з 4 листопада о 04:06 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 09:58. На маршруті прямування поїзд зупинятиметься на таких станціях: Волочиськ (04:51-04:52), Хмельницький (05:42-05:45), Деражня (06:10-06:11), Гнівань (07:08-07:09), Вінниця (07:27-07:30), Калинівка-1 (07:45-07:46) та Козятин-1 (08:16-08:17).

Квитки з’являться в продажу на порталі бронювання квитків ПАТ «Укрзалізниця» booking.uz.gov.ua та в залізничних касах найближчим часом, додають у прес-службі.

Нагадаємо, що швидкісний поїзд «Інтерсіті+» № 715/716 Київ – Перемишль – Київ також курсує до Тернополя через Вінницю та Хмельницький.