Нацрада припинила мовлення 36 радіостанцій медіахолдингу бізнесмена-втікача Курченка

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не продовжила термін дії ліцензій і припинила мовлення 36 FM-станцій медіахолдингу «UMH» (УМХ), що належить бізнесмену Сергію Курченку, повідомив член Нацради Сергій Костинский на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожБізнесмен-втікач Курченко купив російського постачальника скрапленого газу – ЗМІ«У жовтні Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не продовжила термін дії ліцензій, а також звернулася до суду з приводу анулювання ліцензій низки радіостанцій, що входять в структуру медіахолдингу UMH, - написав Костинський.

За його словами, підставою для цих рішень стали не подані вчасно документи або непрозора структура власності.

«Ці рішення є безпрецедентними, але розпочата практика застосовуватиметься до всіх ліцензіатів, які невчасно подали документи або надали некоректні дані про кінцевих бенефіціарів та структуру медіавласності в цілому», - зазначив член Нацради.

Як повідомляв УНІАН, згідно з законом «Про телебачення і радіомовлення", телерадіоорганізації й провайдери повинні подавати звіти про структуру своєї власності регулятору - Нацраді з телерадіомовлення. У разі несвоєчасного подання звітів передбачено штраф у розмірі 5% від загальної суми ліцензійного збору за всіма ліцензіями, власниками яких є порушник.

Довідка УНІАН. UMH (Український Медіа Холдинг) - один з медіахолдингів України. До складу медіахолдингу входять друковані видання та радіостанції, а також великі сервісні, розважальні портали і новинні агрегатори. З 2013 року холдинг належить бізнесмену Сергію Курченку. В 2014 році прокуратура висунула йому підозри в ухилянні від сплати податків і нанесенні великих збитків держкомпаніям. Тоді ж бізнесмен потрапив до санкційного списку Євросоюзу.