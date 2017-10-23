Житомирщина готова до переведення на обласний рівень фінансування місцевих доріг - ОДА

Житомирська область на сьогоднішній день готова до переведення на обласний рівень фінансування місцевих доріг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської ОДА, про це сьогодні повідомив голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич у селі Рижани Хорошівського району, де відкрили міст, на який жителі області чекали майже 10 років.

За словами Гундича, Житомирщина готова до того, що у наступному році на обласний рівень передадуть фінансування місцевих доріг.

«Ми на сьогодні готові, що ми будемо їх утримувати. Сподіваємося, що ті кошти, які нам задекларували, а це близько 700 млн грн на утримання і ремонт місцевих доріг, нам передбачать. Додатково будемо додавати кошти з обласного бюджету, місцевих бюджетів і продовжиться митний експеримент. За 3-4 роки якість наших доріг зміниться наглядно», – розповів Гундич.

Він також наголосив що особлива увага в області буде приділятися ваговому контролю на автошляхах, щоб перевантажені автомобілі не руйнували дорожнє покриття.

«Для цього з наступного року на Житомирщині планують придбати стільки вагових комплексів, скільки буде потрібно», - зазначив Гундич.

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У свою чергу присутній на церемонії відкриття мосту міністр інфраструктури Володимир Омелян наголосив, що уряд дотримується своїх обіцянок.

«Цей міст – добра ознака того, що ми робимо те, що обіцяємо. У минулому році ми пообіцяли, що у цьому році буде програма відновлення мостів. Ось один із них. Ми ремонтуємо не ті об’єкти, які по кілька років не ремонтувалися, а не ремонтувалися десятиліттями», - цитує Омеляна прес-служба Житомирської облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у селі Рижани Хорошівського району на Житомирщині відкрили міст через річку Ірша. Також на Житомирщині тривають ремонти місцевих доріг за кошти від перевиконання митних платежів.

Розпочатий у вересні 2015 року експеримент, який передбачає спрямування надпланових доходів митниць на ремонт і будівництво автомобільних доріг в областях України, було продовжено на 2017 рік.

Українські митниці, які беруть участь в експерименті з розподілу понадпланових доходів, в 2016 році спрямували на будівництво доріг у своїх областях 2,2 млрд грн.

За прогнозами уряду, в 2017 році митниці спрямують на ремонт українських доріг понад 12 млрд грн.