З 2018 року держава передасть 120 тисяч кілометрів місцевих доріг на баланс областей – Омелян

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян сьогодні під час поїздки на Житомирщину сказав, що з 2018 року держава передасть 120 тис. кілометрів місцевих доріг на баланс областей.

Про це міністр сказав сьогодні, 23 жовтня, під час відкриття мосту у селі Рижани на Житомирщині, повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської ОДА.

За його словами, з 1 січня 2018 року місцеві дороги перейдуть на обласний рівень з відповідним утриманням.

«З 1 січня 2018 року ми передаємо на обласний рівень 120 тисяч кілометрів доріг з відповідним фінансуванням. 5% з Дорожнього фонду підуть на заходи безпеки руху, щоб ми не втрачали українських громадян у ДТП. З наступного року вступає в дію Дорожній фонд, і ми нарешті будемо мати чіткий бюджет на весь поточний рік і розуміння, які кошти будуть надходити на ремонт існуючих та будівництво нових автошляхів, на відновлення мостів, на дорожню безпеку на подальші роки. Це величезний крок вперед, це абсолютно інший механізм, який повинен використовуватись на благо платників податків, бізнесу та українських громадян», – цитує Омеляна прес-служба.

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Він нагадав, що з наступного року держава буде утримувати лише дороги державного значення. Місцеві дороги будуть на балансі громад. І жителі будуть самі контролювати, як працюють голова громади, староста, питати, куди ділися гроші і де дороги.

Омелян також переконаний, що через 4-5 років між Україною і Польщею, чи між Україною та Угорщиною не буде різниці в якості доріг, залізниць і авіасполучення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Хорошівському районі Житомирщини відбулося урочисте відкриття мосту у селі Рижани.