Латвійська залізниця запропонувала Україні локомотиви в оренду

Латвійська залізниця має вільні локомотиви і готова дати їх в оренду "Укрзалізниці" або приватним компаніям у зв'язку з дефіцитом локомотивів в Україні.

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Про це повідомив директор виробництва "Сервіс рухомого складу Латвійської залізниці (LDZ)" Тейванс Гунарс на міжнародній конференції "Вагонобудування і ремонт рухомого складу в Україні".

"У нас є вільні локомотиви у зв'язку з тим, що наші перевізники більше дивляться на локомотиви з потужністю 6 тисяч коней. Оскільки ми - сервіс рухомого складу - є власниками цього рухомого парку, я думаю, ми могли б здати в оренду Україні локомотиви, поки ви не вирішите свої проблеми з тягою. Ми готові», - сказав він.

При цьому Гунарс зазначив, що поки не готовий назвати кількість локомотивів, які Латвія може дати в оренду.

Як повідомляв УНІАН, раніше в.о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов повідомив, що в держкомпанії розробили програму відновлення експлуатаційного парку тягового рухомого складу та до кінця 2017 року відремонтовано 274 локомотиви.