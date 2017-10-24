Швейцарська авіакомпанія відновлює польоти до України

Швейцарська авіакомпанія Swiss оголосила про відновлення польотів в Україну з 26 березня 2018 року, повідомляє avianews.com.

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"У цей день авіакомпанія виконає перший рейс Цюріх-Київ після 4-х річної перерви. Польоти за маршрутом будуть виконуватися чотири рази на тиждень по понеділках, середах, п'ятницях і суботах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що детальний розклад наразі не опубліковано, продаж квитків розпочнеться з 25 жовтня 2017 року.

Авіакомпанія Swiss входить до групи Lufthansa. Компанія літала з Цюріха в київський аеропорт Бориспіль з жовтня 2013 по жовтень 2014 року. Рейси в Київ були закриті у зв'язку з економічними причинами, оскільки "розвиток бізнесу на маршруті не виправдало очікувань", заявили тоді в авіакомпанії.

"Відновлення польотів Swiss до України збільшить для київських пасажирів кількість варіантів стикувань на шляху до Європи та Америки в рамках Lufthansa group, до якої входять Lufthansa та Austrian Airlines, що літають до України", - підкреслює видання.

Зараз пасажир може купити квиток зі стикуванням, наприклад, у Мюнхені чи Франкфурті по дорозі в одну сторону і зі стикуванням у Відні на шляху назад. З 26 березня 2018 року для планування подорожей стануть доступні стикування через Цюріх.