УЗ хоче запустити швидкісний поїзд з Києва до білоруського Гомеля

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" планує запустити швидкісний поїзд Київ-Гомель в 2018-2019 році для покращення залізничного сполучення з Білоруссю.

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Про це заявив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов під час засідання уряду.

"З 10 грудня цього року ми плануємо впровадити новий графік руху пасажирських поїздів. Вже пілотно ми запустили кілька нових напрямів, наприклад Одеса-Перемишль. А цієї неділі буде запущено поїзд Одеса-Львів. Планується продовжити роботу по запуску міжнародного сполучення. Ми плануємо запустити 10 грудня нове сполучення Київ-Відень... У перспективі ми дивимося на напрям Мукачево-Будапешт вузькою колією, а також поїзд Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига-Таллін. Крім цього, швидкісний потяг Київ-Гомель протягом 2018-2019 року для сполучення з Білоруссю", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 15 червня запустила потяг за маршрутом Львів - Варна (Болгарія), а з 24 червня поїзд за маршрутом Київ - Варна (Болгарія).