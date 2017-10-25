"Укрзалізниця" хоче оновити 400-500 пасажирських вагонів до кінця 2018 року

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" планує оновити 400-500 спальних пасажирських вагонів до кінця 2018 року, що складає одну шосту частину всього експлуатованого парку. Про це заявив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов під час засідання уряду.

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"У 2017 році, до кінця року ми плануємо оновити 188 пасажирських вагонів. На наступний рік заплановано оновлення до 388 вагонів, так як це залежить від обсягів фінансування, яке ми зможемо забезпечити. У сумі, що це дасть можливість оновити 400-500 пасажирських спальних вагонів. Це становить майже одну шосту всього парку, який ми експлуатуємо", - сказав він.

За словами Кравцова, це найбільший показник оновлення, який "Укрзалізниця" мала за останні 15 років.

"Це найамбітніша програма, яка реалізовувалася в пасажирському господарстві", - сказав він.

Також Кравцов зазначив, що оновлення рухомого складу буде здійснюватися за рахунок вагонів, які виробляються на українських підприємствах.

"Окремо хочу підкреслити, що всі вагони виробляються на українських підприємствах. Це дозволяє запустити цілі галузі машинобудування, які простоювали останні 7-5 років", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, навесні цього року Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ, м. Кременчук, Полтавська область) виграв тендер на постачання акціонерної держкомпанії "Укрзалізниця" 38 пасажирських купейних вагонів за 875,3 мільйона гривень (з урахуванням ПДВ). Завод мав поставити вагони до кінця 2017 року.

Раніше Кравцов заявляв, що "Укрзалізниця" протягом п'яти років планує вкласти в розвиток інфраструктури та модернізацію рухомого складу 5,864 мільярда доларів капітальних інвестицій.