Омелян назвав "Укрзалізницю" тромбом української економіки

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" не встигає виконувати всі заявки бізнесу на перевезення промислових вантажів залізницею і перетворюється на "тромб" національної економіки, стримуючи нарощування виробництва замовниками її послуг. Про це під час засідання уряду заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи плани щодо подальшого розвитку держкомпанії.

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"Щодо ситуації з перевезеннями – це серйозне питання. Ми маємо реалізувати заявки бізнесу. Ситуація реально критична, з дорожнім роботам ми маємо виконання заявок на 15-20%... З перевезень зерна, з перевезень вугілля – 50%. Ми фактично перетворюємо "Укрзалізницю" в тромб економіки, тому що компанії (замовники послуг "Укрзалізниці" - УНІАН), не маючи транспортної складової, не нарощують виробництво", - сказав він.

Як вважає Омелян, для вирішення цієї проблеми компанія має скерувати основні інвестиції на розвиток інфраструктури залізничного сполучення.

"Основні інвестиції "Укрзалізниця" має здійснювати в інфраструктуру, де істотно впала швидкість та оборотність. Її якість не відповідає вимогам часу", - заявив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Омелян заявив, що збитки державної компанії "Укрзалізниця" від корупції та неефективного використання коштів становлять 10-15 мільярдів доларів на рік. За словами міністра, ці гроші можна було б спрямувати на закупівлю нових локомотивів та запуск нових програм з оновлення рухомого складу.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" - публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.