Металурги просять Держрегслужбу не дозволяти "Укрзалізниці" "придумувати" тарифи на використання піввагонів

Надання повноважень ПАТ «Укрзалізниця» на вільне встановлення тарифів за використання піввагонів призведе до нерегульованого зростання вартості вантажних перевезень. Про це йдеться у листі глави Федерації металургів України Сергія Біленького і президента Об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександра Каленкова голові Державної регуляторної служби Ксенії Ляпіної.

Металурги нагадали, що Міністерство інфраструктури України направило в Державну регуляторну службу проект наказу «Про затвердження змін до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги», який, зокрема, передбачає включення в найменування видів перевезень, робіт і послуг, які виконуються залізничним транспортом за вільними («договірними») тарифів, плати за використання власних піввагонів «Укрзалізниці» (вагонна складова плати за перевезення) в межах України.

«Є всі підстави вважати, що прийняття такого рішення вкрай негативно вплине на стан вітчизняної економіки, оскільки гарантовано призведе до нерегульованого зростання загальної вартості вантажних перевезень для більшості галузей промисловості, а також до значного зростання корупційних ризиків у системі ПАТ «Укрзалізниця», - йдеться в листі. - Наші розрахунки показують, що загальні витрати учасників ринку можуть зрости більше, ніж на 4 млрд. грн. у рік, що неодмінно позначиться на подальшому погіршенні їх конкурентоспроможності на ринку».

Учасники ринку також акцентували увагу на невирішеність проблеми відсутності прозорості та пов'язаної з цим корупції в питанні розподілу між вантажовідправниками парку піввагонів, що знаходяться під управлінням філії УЗ - Центру транспортної логістики.

За даними металургів, одні приватні вантажовласники можуть бути забезпечені піввагонами на 10%, тоді як інші – більш, ніж на 90%. «Надання повноважень ПАТ «Укрзалізниця» щодо вільного ціноутворення тільки посилить існуючу проблематику у сфері залізничних перевезень. Крім можливості надавати преференції окремим вантажовідправникам в частині забезпечення вагонами, посадові особи ПАТ «Укрзалізниця» також отримають можливість встановлювати такі тарифи окремим вантажовідправникам, які самі будуть вважати «ринковими», - сказано в листі.

Виходячи з того, що понад 70% всіх вантажів, що перевозяться залізницею, відвантажуються в напіввагонах, запропонована ініціатива гарантовано призведе до зростання витрат на організацію перевезень вантажів в масштабі всього ринку перевезень України, які будуть перекладені на вантажовласників і кінцевих споживачів, вважають С.Біленький і О.Каленков.

На думку промисловців, у зв'язку з вищевикладеним проект наказу «Про затвердження змін до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги» повинен бути опрацьований Антимонопольним комітетом України в частині дотримання законодавства про захист економічної конкуренції.

С.Біленький і О.Каленков просять голови Державної регуляторної служби України не погоджувати проект наказу до його проведення ретельної оцінки АМКУ.