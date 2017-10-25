"Укрзалізниця" хоче запровадити єдиний квиток на потяги та автотранспорт

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" планує запровадити електронний квиток на регіональних поїздах і запустити електронний сервіс для онлайн-покупки квитків на поїзди у напрямку Європи в 2018 році. Про це заявив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов під час засідання уряду.

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"Планується, що протягом наступного року ми зможемо запустити велику кількість нових електронних сервісів. Це онлайн-продаж квитків на всі сполучення з Європейським Союзом. Це впровадження електронного квитка на всіх регіональних поїздах. Це онлайн-бронювання додаткових послуг, які надає "Укрзалізниця", однак не просуває їх", - сказав він.

Також, за словами Кравцова, планується запуск єдиного квитка "Укрзалізниці" з автобусним транспортом.

"Дуже важливим є інтероперабельність (здатність до взаємодії – УНІАН) в пасажирському господарстві "Укрзалізниці" з іншими видами сполучення. В першу чергу це автобусний транспорт. Плануємо запустити єдиний квиток з автобусним транспортом для "Укрзалізниці", - сказав він.

При цьому Кравцов зазначив, що планується впровадження електронних сервісів при обслуговуванні клієнтів в контакт-центрі для боротьби з нелегальною перепродажем квитків.

"Ми маємо масштабні програми з обслуговування пасажирів в контакт-центрі для зменшення корупції на приміських та пасажирських поїздах шляхом введення більшої кількості електронних сервісів. На сьогоднішній день це самий дієвий метод для боротьби з нелегальною перепродажем квитків", - сказав в. о. голови правління "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року "Укрзалізниця" запустила мобільну версію свого офіційного сайту з продажу електронних квитків booking.uz.gov.ua. Дана універсальна мобільна версія сайту для замовлення квитків та їх оплати банківською картою за допомогою смартфонів розроблена під будь-яку операційну систему гаджетів.

Довідка УНІАН. Електронний квиток практично неможливо втратити, оскільки його можна роздруковувати необмежену кількість разів з листа, який приходить на електронну пошту клієнта.

Оформлення електронних квитків припиняється за годину до відправлення поїзда з початкової станції маршруту.