"Укрзалізниця" має намір оновити 70% постільної білизни в поїздах

17:58, 25 жовтня 2017
Транспорт/Звя'зок
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У компанії планують до кінця поточного року оновити 70% постільної білизни на всіх потягах - це майже 580 тисяч комплектів.

фото УНІАН

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" планує оновити 70% комплектів постільної білизни в поїздах до кінця цього року, заявив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов під час засідання уряду.

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"Важливим є питання сервісу в "Укрзалізниці". До вересня цього року не було оновлення постільної білизни на поїздах. Ми плануємо до кінця цього року оновити 70% комплектів постільної білизни на всіх потягах. Це майже 580 тисяч комплектів", - сказав він.

Також Кравцов зазначив, що в 2018 році в поїздах встановлять сучасні туалетні системи та системи кондиціонування.

"На початку 2018 року ми плануємо привести до нормального стану туалетні системи та системи кондиціювання у поїздах. А також встановити додатково сучасні системи у більш ніж 100 вагонах", - сказав він.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" - публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних та близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Теги: #постільна білизна#Укрзалізниця вагони