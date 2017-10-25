У Дніпрі представили уніформу для всіх водіїв маршруток (фото)

Сьогодні в Дніпрі презентували єдиний зразок форми водіїв міських автобусних маршрутів. Це зручна жилетка з 8-ма кишенями. Її одягнули водії усіх транспортних засобів, незалежно від типу.

Про це на виїзній прес-конференції повідомив заступник директора департаменту транспорту і транспортної інфраструктури, начальник управління транспорту міської ради Дніпра Олександр Лещенко. Поява уніформи буде сприяти підвищенню культури обслуговування, ідентифікації автотранспортного підприємства і водія, розповідає Олександр Лещенко.

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"Автотранспортні підприємства підтримали ініціативу міськради, взявши на себе витрати з виготовлення жилетів. На формі передбачено місце для бейджа, де буде зазначено назву підприємства, яке обслуговує маршрут і повне ім'я водія. Тобто, надівши жилет, водієві доведеться стати більш дисциплінованим. Адже, якщо він порушить культуру спілкування з пасажирами, то на нього можна буде легко поскаржитися", - зазначив він.

За словами чиновника, вартість жилетки – 210 гривень. Шиють уніформу 2 ательє міста. Всього необхідно 1300-1400 жилетів. В електротранспорті також передбачені жилетки для кондукторів. Вже відшито 60 відсотків замовлення, пише "Дніпро Вечірній".

Жилетка дуже зручна тим, що в ній багато кишень і її можна носити поверх будь-якого одягу, - каже водій марштурного таксі №57 Владислав Овчаров. – Вона підбирається за розміром і в ній комфортно".