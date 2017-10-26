Київ паралізували вечірні затори

19:20, 26 жовтня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Традиціно "стоїть" у найбільших заторах центр.

Найбільші затори в центрі міста / скріншот Google Maps

У столиці автомобілісти зупинились у величезних заторах. Про це свідчать дані сервісу Google.Мaps.

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Зокрема, «червоні» вул. Січових Стрільців, Чорновола та бул. Т. Шевченка (від вул. Саксаганського до вул. Хрещатик).

Google Maps

Також рух транспорту затруднено на Набережному шосе, бульварі Дружби Народів та Столичному шосе.

Також авто застрягли у заторах на проспекті Перемоги та вул. В. Гетьмана.

Як повідомляв УНІАН раніше, столична влада планує розпочати співпрацю з Google, щоби за допомогою його сервісів кияни могли отримувати необхідну інформацію щодо всіх муніципальних установ, комунальних підприємств і всіх міських заходів.

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