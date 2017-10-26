Київ паралізували вечірні затори

У столиці автомобілісти зупинились у величезних заторах. Про це свідчать дані сервісу Google.Мaps.

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Зокрема, «червоні» вул. Січових Стрільців, Чорновола та бул. Т. Шевченка (від вул. Саксаганського до вул. Хрещатик).

Також рух транспорту затруднено на Набережному шосе, бульварі Дружби Народів та Столичному шосе.

Також авто застрягли у заторах на проспекті Перемоги та вул. В. Гетьмана.

Як повідомляв УНІАН раніше, столична влада планує розпочати співпрацю з Google, щоби за допомогою його сервісів кияни могли отримувати необхідну інформацію щодо всіх муніципальних установ, комунальних підприємств і всіх міських заходів.