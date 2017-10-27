На Луганщині відбудували і відкрили зруйнований окупантами у 2014 році міст через Сіверський Донець

26 жовтня у Луганській області відбулося відкриття Томашівського мосту через р. Сіверський Донець.

Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури, у церемонії відкриття взяли участь заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк, секретар РНБО Олександр Турчинов, голова Луганської облдержадміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз та інші.

Міст знаходиться на автомобільній дорозі державного значення Т1302 Танюшівка – Старобільськ – Бахмут та з’єднує міста Лисичанськ і Рубіжне.

Як нагадали у Мінінфраструктури, влітку 2014 року Томашівський міст було підірвано сепаратистами та практично повністю зруйновано.

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У червні 2017 року на замовлення Служби автомобільних доріг у Луганській області 26 об’єднаний загін Держспецтрансслужби розпочав реконструкцію мосту. Під час спорудження мосту саперами було виявлено міну ТМ62М та тротилові шашки. Завдяки професійним діям саперів Держспецтрансслужби начинений вибуховими речовинами міст не вибухнув.

Роботи тривали п’ять місяців, планувалось, що проектна кошторисна вартість мосту становитиме 16,7 млн грн, після проведеного тендеру вартість робіт з відновлення мосту зменшилась до 12,5 млн грн.