Влада Києва закликала мітингувальників розблокувати вулицю Грушевського
У Київраді вважають, що нагальної потреби у наявності наметів на проїжджій частині немає.
Столична влада попросила протестувальників розблокувати проїжджу частину вулиці Грушевського, де учасники акції протесту встановили намети.
Про це заявив заступник мера Києва, секретар Київради Володимир Прокопів в ефірі телеканалу "112 Україна".
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"Що стосується проведення протестних акцій, хочу зауважити, що ми з великою повагою ставимося до права людей проводити акції, але просимо, щоб організатори таких акцій мали повагу до інтересів киян, які повинні безпечно рухатися містом, мати можливість швидко пересуватися київськими дорогами, і якщо в цьому немає крайньої потреби, то не перекривати дороги. Я особисто був на Грушевського: необхідності в перекритті дороги не було ніякої, ці намети стоять там порожніми, і це критично впливає на транспортну інфраструктуру міста, тому що рухатися через центр практично неможливо. І ми готові вступати в переговори з організаторами цієї акції", - сказав Прокопів.