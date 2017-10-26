Влада Києва закликала мітингувальників розблокувати вулицю Грушевського

22:33, 26 жовтня 2017
Транспорт/Звя'зок
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У Київраді вважають, що нагальної потреби у наявності наметів на проїжджій частині немає.

У КМДА готові до перемовин з організаторами акції / фото УНІАН

Столична влада попросила протестувальників розблокувати проїжджу частину вулиці Грушевського, де учасники акції протесту встановили намети.

Про це заявив заступник мера Києва, секретар Київради Володимир Прокопів в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Що стосується проведення протестних акцій, хочу зауважити, що ми з великою повагою ставимося до права людей проводити акції, але просимо, щоб організатори таких акцій мали повагу до інтересів киян, які повинні безпечно рухатися містом, мати можливість швидко пересуватися київськими дорогами, і якщо в цьому немає крайньої потреби, то не перекривати дороги. Я особисто був на Грушевського: необхідності в перекритті дороги не було ніякої, ці намети стоять там порожніми, і це критично впливає на транспортну інфраструктуру міста, тому що рухатися через центр практично неможливо. І ми готові вступати в переговори з організаторами цієї акції", - сказав Прокопів.

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Теги: #протести під Радою#вулиця Грушевського